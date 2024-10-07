Москвичка спасла 18 кошек из машины, в которой животные жили год

Жительница столицы Анна Тараканова спасла 18 кошек из автомобиля, в котором животные жили на протяжении года. За это время у них появился ушной клещ. Об этом рассказала сама Тараканова в понедельник, 7 октября.

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— Мы вместе с мужем забрали 18 кошек из этой машины, отвезли их в ветеринарку. У нас есть все анализы, кошки чистые по именно опасным вирусам. Единственное, у них ушной клещ. Ну клещ мы сейчас лечим, это абсолютно неопасно, им обрабатывают ушки. Вот, у них даже блох не было. То есть видно, что кошки не уличные, а именно с ней передвигались и жили в машине, — передает слова Таракановой РИА Новости.

Животные оказались в автомобиле из-за женщины с дочкой, которые проживали в салоне автомобиля более года. В результате этого дочь умерла от сахарного диабета, а мать отправили в психбольницу. Кошки находились в автомобиле без еды на протяжении нескольких дней, им удавалось лакать дождевую воду через приоткрытое окно.

Ранее в Салавате первоклассник жестоко избил кошку. Мальчик вертел животное и дергал за лапы, а потом поднял кота в воздух и начал бить об асфальт. После жестоких действий мальчик начал бегать с котенком по двору.