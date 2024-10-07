Родственники актера Василия Ливанова рассказали о его самочувствии

Народный артист Василий Ливанов в данный момент чувствует себя хорошо. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила его невестка Екатерина. Вечерняя Москва

По ее словам, она переписывалась со своей дочерью, внучкой актера, ночью. В ходе беседы она сказала матери, что с ее дедушкой «все хорошо». Москва24

Также она добавила, что с актером нельзя связаться из-за того, что он находится в медучреждении. Российская газета

3 октября в СМИ сообщилось, что артиста госпитализировали, а также заявляли, что Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после остановки сердца. ТАСС