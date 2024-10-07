На платформе RUTUBE появился раздел для блогеров

На главной странице видеохостинга RUTUBE появился раздел «RUTUBE для блогеров», который содержит основную информацию для авторов контента. Об этом сообщает пресс-служба отечественной платформы.

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Отмечается, что в новом разделе содержатся инструкции для блогеров, подготовленные командой платформы.

«Блогеры смогут узнать, как зарегистрировать и развивать канал, а также как увеличить свои доходы. Новые авторы смогут узнать, как загружать видео на платформу, как запускать трансляции, ознакомятся с техническими параметрами shorts и длинных роликов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в разделе доступна информация о переносе контента с YouTube. Как уточнили в RUTUBE, эта функция была запущена летом и значительно облегчила деятельность блогеров.

«Ежедневно на сервис загружается более 300 тысяч видео, более 2,6 миллиона единиц контента было загружено в августе с помощью функции переноса видео с YouTube на RUTUBE», — отмечается в сообщении.

Также для новых авторов подготовили информацию о том, как попасть в продвижение, как увеличивать охваты благодаря аналитике и работать с аудиторией. При этом пользователи площадки смогут узнать, как попасть в сообщество для авторов, которое помогает развивать канал, делиться опытом, найти единомышленников и участвовать в закрытых мероприятиях RUTUBE и партнеров.

Для начинающих авторов собраны полезные рекомендации, как попасть в специально созданную подборку на главной странице RUTUBE «Новые авторы». Также в разделе авторы смогут подробнее узнать о монетизации на RUTUBE. Например, как подключить, как рассчитывается вознаграждение, как производятся выплаты.