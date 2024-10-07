Похищенного кенгуренка Кроша вернут в семью

Кенгуренка Кроша, который был похищен из зоопарка в Ярославле и позже найден в другом городе, вернут семье в конце этой недели. Об этом сообщил директор зоопарка Теймураз Бараташвили.

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— Оба малыша находятся в ветеринарной клинике Ярославского зоопарка, полностью здоровы и активны. А еще они гуляют по кабинету и изучают все вокруг — такие любопытные, — рассказал Бараташвили, слова которого опубликовали в Telegram-канале зоопарка.

Работники учреждения также выложили видео, на котором директор выражает благодарность всем, кто помог в спасении кенгуренка.

На прошлой неделе из российских зоопарков были украдены три детеныша кенгуру. Эти инциденты произошли на расстоянии 500 километров друг от друга, а в день одной из краж наблюдались проблемы с камерами видеонаблюдения.

Позже стало известно о задержании подозреваемого, который похитил кенгуру из российских зоопарков. Его поймали оперативные сотрудники из Ярославля. По данным СМИ, подозреваемый действовал по заказу, вероятно, для создания частного зоопарка в Москве.

Поиском животных занимались волонтеры и следователи, возбуждено уголовное дело.