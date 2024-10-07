Мурашко назвал условия, при которых человек может прожить 120 лет

Мурашко раскрыл условия, при которых человек может прожить 120 лет
Человек может прожить 120 лет, но для этого необходимо соблюдать определенные установки. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».
Он отметил, что возраст в 120 лет «генетически заложен» у людей. Однако, по словам Мурашко, для этого человек должен формировать определенные установки, в том числе, ведя здоровый образ жизни. Одним из абсолютно универсальных факторов он назвал физические нагрузки. Также Мурашко указал на важность профилактики заболеваний.
Он подчеркнул, что у человека есть несколько критических возрастных этапов в жизни: 40-45 лет, 60-65 лет и 80 лет. На первом этапе у людей обостряются риски поражения сосудов и изменений печени при злоупотреблении алкоголя. В 60-65 лет у человека возрастает на 75% риск инфаркта, онкозаболеваний, сахарного диабета и других аутоиммунных заболеваний. Во втором этапе важно не допускать избыточного веса.
Знаменитости-долгожители, дожившие до 100 лет
Последний этап характеризуется потерей мышечной массы и высоким риском ментальных недугов. Для их предотвращения следует на постоянной основе проходить обследования и при выявлении тех или иных проблем заниматься лечением, заключил Мурашко.