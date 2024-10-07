Eco Friendly Fest: фестиваль экопривычек и осознанного потребления снова пройдет в Москве

16 и 17 ноября 2024 года в Москве состоится Eco Friendly Fest — масштабный городской фестиваль, посвященный формированию экологичных привычек и осознанному потреблению.

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На мероприятии можно будет узнать, как сделать свою жизнь более экологичной и ответственной. Оно пройдет для всех, кто интересуется экологией, хочет познакомиться с современными трендами, а также внедрить экопривычки в повседневную жизнь. Два фестивальных позволят узнать новое и вдохновиться на позитивные изменения.

В лектории расскажут о том, как вести экологичный и ответственный образ жизни. В этот раз здесь будут обсуждать базовые принципы экологичного питания, методы детоксикации организма, творческое переиспользование старых вещей, воспитание животных и многое другое.

В зоне эко-маркета можно будет познакомиться с этичными брендами и приобрести безопасные и экологически чистые товары от устойчивых компаний и частных мастеров. Здесь вы найдете уникальные изделия для себя и подарки для близких.

Чтобы научится преображать старые вещи и дарить им вторую жизнь можно будет поучаствовать в серии мастер-классов. Например, под руководством опытных мастеров Экоцентра «Сборка» вы сможете переработать пластиковые крышки в памятные сувениры.

В зону буккроссинга можно принести уже прочитанные книги и обменять их на новое увлекательное чтение. Также на площадке будет работать вещевой своп, где можно обновить свой гардероб без лишних затрат. Отличная возможность поделиться ненужным и найти что-то интересное для себя.

На выставке арт-объектов из неорганических материалов можно будет ознакомиться с работами художников и дизайнеров, которые продемонстрируют, как из старого хлама можно создать настоящее произведение искусства, призывающее к бережному отношению к природе.

Также запланированы различные викторины, квесты и другие активности, направленные на повышение экологической осведомленности. Участники смогут проверить свои знания, узнать новое и весело провести время в компании единомышленников. К примеру, выездной музей переработки представит экспозицию с предметами, демонстрирующими цепочки переработки различных видов вторсырья: пластика, стекла, макулатуры, гаджетов, электротехники и других.

Кроме того, можно будет принести чистые упаковки из-под сухого корма для животных и сдать их в специализированные контейнеры. Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» переработает их в снаряды для кинологических площадок и порадует гостей фестиваля и их питомцев подарками. Также «Четыре Лапы» установит на мероприятии корзину «Добролап», куда можно будет принести корма, консервы и другие товары для животных. Все собранные пожертвования будут переданы в Благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА» после завершения фестиваля, чтобы помочь питомцам, нуждающимся в поддержке.

Традиционно на фестивале будет организован сбор как распространенных, так и редких видов вторсырья для переработки. Приносите с собой то, что давно хотели утилизировать, но не знали как — винные пробки, мелкую электронику, блистеры от таблеток, контейнеры от линз и многое другое. Давайте вместе поможем планете чувствовать себя лучше и свободнее!

Когда: 16-17 ноября 2024, с 12:00 до 19:00.

Где: Москва, Культурный центр ЗИЛ (Восточная ул., 4, корп. 1).

Вход свободный, предварительная регистрация обязательна по ссылке.