Топ-менеджеры Rambler&Co рассказали молодым создателям контента, как стать успешными в медиа

Дарья Зарецкая и Владимир Тодоров приняли участие во Всероссийском фестивале MEDIALABFEST

© "Лаборатория медиа"

C 1 по 4 октября 2024 года в Москве прошёл Всероссийский фестиваль создателей контента MEDIALABFEST – ежегодное ключевое событие экосистемы АНО «Лаборатория медиа», которое собирает начинающих контент-мейкеров из всех регионов России – студентов факультетов журналистики и других гуманитарных специальностей, учеников киношкол и молодых блогеров. В этом году в мероприятии приняла участие главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Дарья Зарецкая, а одним из хедлайнеров фестиваля стал директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров.

В рамках MEDIALABFEST прошёл дженга-ток «Медиа и аудитория: что первично?» с участием главного редактора портала «Рамблер» Дарьи Зарецкой. Вместе с другими экспертами, среди которых креативный продюсер Shkulev Media Holding Ольга Дроздова, главный редактор Sostav Роман Бедретдинов и старший продюсер Mash Эдгар Мирибян, играли в необычную дженгу. На каждом бруске был написан вопрос об индустрии медиа, на который все спикеры по очереди должны были ответить. Дискуссия продолжалась до тех пор, пока деревянная башня не упала. Дарья Зарецкая за это время успела обсудить с аудиторией, как интересы различных аудиторных сегментов влияют на производство контента, чем инфлюенсеры могут помочь СМИ и как быть с перенасыщением информацией.

Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер»:

«Привычки медиапотребления аудитории напрямую влияют на форматы контента. Здесь очень удобно работать новостникам, потому что они заточены делать короткие тексты или видео. Если говорить о более длинных форматах, то сейчас мы уже не смотрим, как было во времена ковида, долгие ролики о том, как кто-то плывёт на лодке, готовит ужины или даже спит. Сейчас аудитория предпочитает короткие игровые форматы с изюминкой. Надо удивлять тем, чего не передать ни текстом, ни фотографией. Предоставлять эксклюзив в разрезе той тематики, в которой вы работаете».

Владимир Тодоров, в 2017 году ставший самым молодым редактором федерального издания, рассказал молодым медийщикам, как ставить себе амбициозные цели в индустрии и добиваться их выполнения:

«Будьте самыми наглыми и дерзкими. Проактивность в правильном русле – то, что выделит вас среди конкурентов на рынке. Не ждите задачу, а приходите и сами предлагайте свои проекты».

Также он обсудил с аудиторией необходимость постоянно учиться и критически подходить к потреблению информации, рассказал про необходимость вкладывать в свой контент эмоцию, уметь выстраивать сторителлинг по правилам драматургии. Тодоров предупредил, что при работе в медиа не всегда удаётся соблюдать баланс между работой и жизнью, зато взамен она может стать локомотивом самосовершенствования и подарить возможность каждый день узнавать много нового.

© "Лаборатория медиа"

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру» и директор по развитию медиа Rambler&Co:

«Сейчас очень важным навыком становится работа с информацией. В интернете каждую секунду появляются тонны мусорного контента. Найти в этой мешанине что-то интересное – крутая способность, которой не обладают большинство людей. После технологического скачка генеративных ИИ-моделей стало ещё больше информации, и мы сами можем не заметить, как перейдём в мир, где важный контент уже изначально сгенерирован с ошибками, потому что машина обучалась на четвёртом рерайте некачественного рерайта. В этих условиях необходимо тренировать критическое мышление, и для этого нужно априори перепроверять важную для себя информацию».

Всероссийский фестиваль создателей контента MEDIALABFEST реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участниками события стали 500 руководителей молодежных медиа, контент-проектов со всей России в возрасте 18-35 лет. На мероприятии представлено более 150 организаций и информационных ресурсов из регионов России.