Родные встали на защиту избившего таксу педагога

Родственники избившего бездомную таксу педагога из Москвы прокомментировали инцидент с собакой. В беседе с mk.ru они заявили, что произошел несчастный случай.

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Напомним, что все случилось в ночь на 5 октября. СМИ пишут о том, что учитель английского языка избил бездомную таксу в подъезде дома. Он нанес несколько ударов ногой собаке, а после зашел в лифт и уехал.

7 октября зоозащитники и журналисты собрались возле квартиры, где живет мужчина. Родные переживают, что на него могут напасть. При этом они убеждены, что он не виноват.

«Это был несчастный случай», – заявила жена педагога.

Источник отмечает, что на занятиях он не появился, его якобы временно отстранили от работы. Сосед высказался о том, что мужчина не мог ударить животное. По его мнению, такса могла сама накинуться на него.

«Он интеллигентный мужчина, на работе с утра до вечера. Особо ни с кем не общается, тихий», – охарактеризовал педагога сосед.

Как сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу УВД по ЮЗАО, сотрудники полиции задержали подозреваемого и начали проверку по факту ЧП.

Что касается таксы, то ей оказывают необходимую помощь ветеринары. Местная жительница Алла рассказала журналистам, что собака находится под капельницей.

«Спасибо, что придали огласке эту историю. Спасибо всем большое», — отметила она в беседе с 360.ru.

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