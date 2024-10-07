Появилось пронзительное видео с медвежонком, оплакивающим маму на Камчатке

Telegram-канал Amur Mash опубликовал душераздирающие кадры, на которых медвежонок оплакивает маму-медведицу, сбитую автомобилем на Камчатке. По данным канала, директор Елизовского районного зоопарка отказалась забирать малыша, сославшись на то, что там нет подходящего вольера. Без матери медвежонок может не пережить грядущую зиму.

Очевидцы обнаружили малыша на Мильковской трассе. По предварительным данным, медвежонку около года. На кадрах видно, что кроха совершенно растерян и не понимает, что ему делать дальше. От тела матери малыш не отходит ни на шаг и клюет носиком в родной бок, пытаясь поднять кормилицу на ноги.

Amur Mash отметил, что связался с директором Елизовского районного зоопарка, но там отказались брать малыша, сославшись на то, что для него нет подходящего вольера. По данным канала, брать на время его также отказались, объяснив, что не знают, смогут ли его забрать. Минприроды и краевые власти также ситуацию не комментировали.

Ранее на трассе в Актанышском районе Татарстана обнаружили двух мертвых медвежат. Детенышей сбил автомобиль на участке дороги между поселками Кирова и Качкиново. Канал также поделился кадрами с места происшествия.