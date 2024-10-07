В российском регионе массово закрывают школы из-за инфекции

26 школ Екатеринбурга закрыли из-за вспышки пневмонии, передает Telegram-канал Ural Mash. Правительство Свердловской области и региональное Министерство образования пока не давали комментариев, касающихся работы образовательных учреждений.

Тем временем в городской мэрии URA.RU сообщили, что больше всего школ закрыли в Орджоникидзевском районе — 12. Также временно не принимают детей детские сады №№ 43, 38, 23, 39 и другие. Общее количество, которые находятся дома, власти не сообщили.

До этого врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказывал, что у больного пневмонией ребенка появляется нездоровый румянец. В зависимости от того, какая сторона легких воспалена больше, на той стороне покраснение будет ярче. О пневмонии также могут говорить высокая температура и общее недомогание. Например, ребенок может стать вялым, постоянно лежать, не хотеть ничем заниматься, у него пропадает аппетит.