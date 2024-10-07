В «Ленкоме» рассказали о состоянии госпитализированного Збруева

Врачи не выявили у народного артиста РСФСР, актера Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева, который был ранее госпитализирован из-за недомогания, серьезной патологии, он проходит плановое лечение. Об этом сообщили в пресс-службе театра. ТАСС

«Главный врач сказал директору театра Марку Варшаверу, что никакой патологии нет, продолжается плановая поддержка. Александр Викторович общается со всеми и шутит», — сообщили в пресс-службе «Ленкома». Говорит Москва

Ранее СМИ и Telegram-каналы узнали об экстренной госпитализации актёра утром 4 октября. Российская газета