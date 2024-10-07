Квадроберов в России могут признать экстремистами

Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру, призвав признать движение квадроберов деструктивным и экстремистским и запретить его на территории России. Текст обращения цитирует «360.ru».

«Подобное поведение не только разрушает нормальные процессы социализации, но и создает риски для психического здоровья детей, влияя на их восприятие окружающего мира и взаимоотношения с обществом», - подчеркивается в заявлении.

Также представители общественной организации считают необходимым запретить продажу товаров, связанных с квадробикой, в том числе костюмов, поводков и даже специального корма для квадроберов, пишет Telegram-канал Shot.

«Движение настаивает на необходимости пресечь любую коммерческую деятельность, направленную на популяризацию этого разрушительного явления, которая приносит прибыль на фоне массового безумия», - подчеркивается в заявлении.

Также представители «Ветеранов России» считают, что для родителей, которые потакают своим детям-квадроберам, необходимо предусмотреть наказание вплоть до уголовной ответственности.

В Госдуме разделились мнения о введении запрета на выгул квадроберов

Напомним, что фанаты квадробинга любят переодеваться в животных и имитировать их поведение. Предположительно, движение зародилось примерное в 70-е годы прошлого века в США. По другой версии, ее придумал японец Кеничи Ито. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее предложила запретить квадробику и «деструктивное движение фурри». По ее мнению, таким образом разрушается психика детей.