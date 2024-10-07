Мигранты массово уезжают из России

Трудовые мигранты массово покидают Россию. Эксперты заявляют, что около половины иностранных рабочих уезжают домой без надежды на возвращение в РФ.

«Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества. Отток трудовых мигрантов из России достиг «пандемийного» уровня, сравнимого с 2020–2022 годами, когда из страны добровольно выехало более 2 млн иностранных рабочих», – пишет «Независимая газета».

Мигранты уезжают без надежды вернуться в РФ на заработки. Это связано с тем, что многие в России были с нарушениями режима миграционного пребывания.

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Напомним, Хуснуллин заявил, что нелегальной миграции в России больше не будет.