Стоянов назвал главное преимущество Москвы перед Парижем

Популярный российский актер Юрий Стоянов рассказал, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Парижем, Лондоном, Берлином и другими зарубежными мегаполисами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

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В первую очередь артист отметил, что в российской столице интернет работает гораздо лучше по сравнению с вышеперечисленными городами. Однако главными критериями, по которым Москва опережает их, Стоянов назвал большую чистоту, а также «чемпионскую» скорость уборки снега.

Кроме того, актер указал на развитую транспортную систему.

«В Москве потрясающее метро. В Москве замечательные дороги и приличная логистика. И в Москве я чувствую себя в безопасности», — добавил артист.

Среди изменений, произошедших с российской столицей за последние 10 лет, актер выделил, что небо стало более чистым и красивым за счет того, что убрали лишние провода, а также то, что одну полосу на Садовом кольце отдали пешеходам.

Ранее музыкант Евгений Феклистов заявил, что каждые пять-десять лет в Москве происходят заметные перемены.