В Госдуме разделились мнения о введении запрета на выгул квадроберов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против запрета на выгул детей-квадроберов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что в первую очередь надо разъяснить опасность субкультуры родителям, а уже потом спрашивать с них.

Я не сторонник принятия законов по каждому поводу. Нельзя все через Уголовный и административный кодексы решать. Это вопрос о воспитании, поэтому вначале надо все-таки родителям разъяснить, чем опасна эта субкультура, а потом уже с них спрашивать. В данном случае мы начинаем бороться с людьми: с детьми, с родителями, — пояснила депутата.

Она отметила, что не понимает, как будет проводиться грань между детьми, изображающими зайцев на утренниках, и теми, кого увидели на улице в медвежьей одежде. Парламентарий уточнила, что излишнее регулирование вызывает раздражение. Останина обратил внимание, что в обществе достаточно напряженности и много запретов, поэтому не стоит торопиться с принятием законопроекта.

Потом дети кому-то еще будут подражать и снова будем менять Уголовный кодекс? Нельзя воспитательную работу подменять Уголовным кодексом, нельзя начинать сразу с наказания. Вначале разъяснение, воспитание, и только потом — наказание. Поэтому я против принятия этого закона. Зачем мы еще раз дополнительно напряженность между родителями и властью нагнетаем? — заключила парламентарий.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее рассказала, что разрабатывает законопроект о запрете популяризации «деструктивной идеологии», в частности, квадроберства. По ее словам, дети-квадроберы являются жертвами пропаганды.