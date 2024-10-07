Директор "Ленкома" Варшавер рассказал о своем самочувствии

Заслуженный работник культуры РФ, директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер рассказал, что чувствует себя хорошо и продолжает работать над спектаклями.

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"Иду на поправку. Сейчас нахожусь дома. Но мы продолжаем готовиться к премьерам. Сегодня привезут декорации к предстоящему спектаклю", – цитирует его Агентство "Москва".

Ряд СМИ сообщили об экстренной госпитализации Варшавера 3 октября. Предполагалось, что причиной для этого послужила пневмония. Журналисты утверждали, что директор "Ленкома" находился в состоянии средней тяжести.

Между тем в тяжелом состоянии в реанимации остается российский киноактер и режиссер Василий Ливанов. В конце сентября стало известно, что он попал в больницу с инсультом.

При этом его супруга Елена не стала опровергать или подтверждать эту информацию. Спустя время она попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".