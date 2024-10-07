В России громящих свежие могилы бойцов СВО коров сняли на видео

В Томской области женщина прогнала с кладбища коров, громивших свежие могилы участников специальной военной операции (СВО). Снятое ею видео опубликовал Томск с огоньком».

На кадрах видно гуляющих между могил животных. Одна корова бодает ритуальные венки в цветах российского триколора.

«Смотрите, что делают», — произносит автор видео и отгоняет скот. «Вот у нас как на кладбище, где захоронены бойцы», — добавляет она.

На записи видно, что могилы солдат свежие. Об этом свидетельствуют хорошо сохранившиеся верни и временные кресты.

Ранее в Свердловской области неизвестные сожгли могилу участника СВО. «Прости, дядя, не за это ты боролся», — написали родственники военнослужащего в соцсетях. Они считают, что поджог был умышленным.