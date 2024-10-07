Затмит Кашпировского: чем известен маг Коновалов, лечащий людей фотографиями

Новый «маг и целитель» Сергей Коновалов начал разъезжать с выступлениями по Москве и Санкт-Петербургу. На своих сеансах он обещает зрителям излечить все болезни с помощью простых буклетов и фотографий. В Сети считают, что вскоре маг сможет «затмить» самого Анатолия Кашпировского. Что известно о Коновалове и что происходит на его сеансах — в материале «Вечерней Москвы».

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Как проходит процесс «исцеления»

Проводить магические семинары Сергей Коновалов начал довольно давно, однако СМИ обратили на него внимание после возвращения на сцену легендарного целителя Анатолия Кашпировского.

Свои семинары 70-летний Коновалов называет «творческими встречами». Они проходят на крупнейших сценах Москвы и Санкт-Петербурга — на стадионе «Динамо» и «Сибур Арене». Зрителям предлагают купить не один билет, а сразу абонемент на посещение пяти мероприятий.

Во время семинаров «маг» обещает зрителям помочь излечить любые недуги — от проблем со зрением до бесплодия. Для этого используются «энергетически заряженные» буклеты с фотографиями Коновалова, которые необходимо прикладывать к больным местам. По словам самого «мага», из буклета выделяется некая сфера, через которую Бог якобы исцеляет болезни. Это подтверждается тем, что происходит «пульсирование яичек или матки», которое испытывают зрители во время сеанса, пишет Telegram-канал Shot.

Кроме того, волшебный буклет можно использовать и дома. Для этого, по словам последователей Коновалова, фотографию нужно класть в марлевый мешочек и прикладывать к больному месту. При этом буклет нельзя сминать, портить или использовать слишком часто.

Чем известен Коновалов

Сергей Коновалов позиционирует себя как доктор, целитель, композитор и писатель. По образованию он военный врач. В 1977 году Коновалов окончил Куйбышевский государственный медицинский институт имени Кирова, а в 1988 году — Военно-медицинскую академию Кирова.

Коновалов также имеет степень доктора медицинских наук, является академиком и директором института информационной медицины в Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы.

С 1990 года Коновалов активно продвигает учение об информационно-энергетических полях, согласно которому человек выделяет во внешнюю среду энергию, взаимодействующую с «энергетическим полем Земли». Это, в свою очередь, влияет на физическое состояние человека, его здоровье и судьбу.

У Коновалова есть собственный сайт, на котором можно найти биографию целителя, его книги и диски с записями сеансов. Здесь же можно купить билет на «творческую встречу» и стать студентом информационно-энергетического учения. Стоимость билета — по запросу.

Скандалы с участием «мага»

За свою магическую карьеру Сергей Коновалов не раз оказывался в центре скандалов. Еще в 2010 году депутат Госдумы Евгений Марченко направил запрос на тот момент губернатору Санкт-Петербурга Валентине Ивановне Матвиенко с просьбой запретить деятельность целителя. Тогда Коновалов в очередной раз выступал в Санкт-Петербурге. Депутат заявлял, что маг наносит гражданам «не только материальный, но и психический» вред. Чем закончилась эта история, неизвестно.

В 2019 году в эфир телеканала «Россия 1» вышла программа, посвященная деятельности Коновалова. В передаче утверждалось, что целитель призывает отказаться от официальной медицины и лекарств. Эксперты же заявляли, что после сеансов Коновалова у некоторых пациентов развивались проблемы с психикой.

Ни эфиры, ни жалобы депутатов деятельности Коновалова не помешали. Маг продолжал выступать на крупнейших российских площадках.

Что грозит Коновалову за «творческие встречи»

Член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что признать Коновалова мошенником довольно сложно. По его словам, подобные целители имеют множество последователей, которые искренне верят в их магические способности. Поэтому доказать, что, например, «волшебные» буклеты не имеют никакого практического эффекта, бывает невозможно.

— Такая категория дел очень оценочная. Если бы он дал конкретному лицу обещание что-то вылечить, а эффекта не было, то да, можно было бы привлечь к чему-то. Но когда это толпа — кому-то якобы действительно это помогло. Как оценить эту вероятность? По сути, он просто «лечит» нетрадиционным способом, — пояснил правозащитник.

Он напомнил об истории с другим магом — Анатолием Кашпировским, которого также обвиняли в мошенничестве. До суда или полиции дело не дошло, и тогда активисты попросили проверить целителя на соблюдение налогового законодательства. По словам Тер-Саркисова, в случае с Коноваловым может быть использована та же «лазейка».

— Если захотят проверить и подтвердят, что он совершал действия, направленные на неуплату налогов в казну, то можно и дело возбудить. Примеров много. Поэтому привлечь целителя за мошенничество очень сложно, а за неуплату налогов — вполне, — предположил адвокат.

В то же время он отметил, что если Коновалов окажется «законопослушным налогоплательщиком», то ответственности за свою деятельность он с большой долей вероятности не понесет.

Легендарного мага Кашпировского тоже обвиняют в мошенничестве

Недавно на сцену вернулся другой легендарный экстрасенс и «маг» Анатолий Кашпировский. Широкую известность он получил в 90-е годы, когда во время прямого эфира лечил людей «заряженной водой» и дистанционно «обезболивал» во время операций.

Теперь 85-летний экстрасенс рассказывает на сцене о «магических» методах лечения от простатита, аллергии, аденомы и других недугов. Каждая лекция включает и практическую часть, например, прослушивание с закрытыми глазами песен Александра Малинина или бег по залу.

Пользователям Сети такие методы лечения показались сомнительными, но большинство зрителей отзываются о встречах с магом положительно. Одни чудесным образом якобы избавляются от синяков на ногах, другие — от онкологии.

В сентябре юристы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Неизвестно, была ли проведена проверка, однако экстрасенс по-прежнему продолжает проводить «творческие встречи».