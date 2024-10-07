Виктор Бут отреагировал на статью WSJ о его торговле оружием

Виктор Бут прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что он якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. Как сообщает РБК, он назвал этот материал вбросом.

Ранее WSJ со ссылкой на источники писала, что Бут якобы встретился в Москве с представителями йеменского движения, которые хотели договориться о поставке автоматов на 10 млн долларов. В публикации утверждается, что сделка была заключена и предполагает доставку в Йемен стрелкового оружия.

Бут заявил, что WSJ давно превратилось из сугубо экономического издания в ангажированное политическое медиа. В пример он привел дело журналиста Эвана Гершковича, которого признали виновным в шпионаже в интересах ЦРУ.

«Поэтому публикации в таких изданиях надо рассматривать, прежде всего, через призму того, а в чьих интересах данная публикация работает и какой инфоповод (инфошум) они этой статьей хотят создать», — заявил депутат.

Бут добавил, что статья подчеркнуто названа «Путинский торговец оружием», а сам вброс был совершен ко Дню рождения президента. Говоря о хуситах, он добавил, что они «умело делают свою работу» даже при недостаточном количестве ресурсов, в том числе сбивая американские беспилотники.

«Ну и хотелось бы отметить, что в отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя. И понятно, что все это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», — заключил он.

Напомним, что Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Песков считает фейком публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

В декабре 2022 года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в начале года задержали в московском аэропорту с гашишным маслом. Вскоре после возвращения предприниматель вступил в ЛДПР, а в прошлом году избрался в заксобрание Ульяновской области по партийному списку.