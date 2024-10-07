Ирина Болгар обвинила представителей Дурова во лжи

Мать троих детей Ирина Болгар обвинила представителя основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Михаила Равдоникаса в распространении ложной информации. Тот якобы не верит, что дети Ирины Болгар от Павла Дурова, и женщина публикует их ради пиара. По ее словам, фотографии из семейного архива были опубликованы в ответ на ложные комментарии Михаила Равдоникаса, представителя Дурова, журналистам New York Times.

«Что касается фото Павла Дурова из нашего семейного архива, то я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — высказалась Болгар.

Ее слова передает telegram-канал «Лобушкин молнит».

Она отметила, что ее шокировала ложь про «деловые отношения» с Дуровым. Болгар подчеркивает, что, с бизнесменом она провела 10 лет жизни и имеет от него трое детей. Михаил Равдоникас же говорил, что половину отношений влюбленные жили раздельно, встречаясь в разных странах. Болгар утверждает, что у нее есть обширные доказательства обратному. По словам матери детей Дурова, у нее сохранились датированные фотографии и личная переписка с основателем Telegram за все 10 лет их совместной жизни.

Представитель Дурова опроверг информацию о романтических отношениях бизнесмена с Ириной Болгар. Однако Болгар негативно отреагировала на данное заявление, заявив о наличии доказательств обратного.