В Госдуме усомнились, что полумиллионные штрафы защитят учителей от травли

Введение штрафов не решит проблему публичных оскорблений и унижений учителей. Задача не в том, чтобы оштрафовать родителей, а в том, чтобы заставить учеников вести себя прилично – подобные санкции на это не влияют, заявил зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Газета.Ru

«Есть проблема с неадекватным поведением учеников, а эти штрафы явно не распространяются на учеников. Не очень понятно, о ком идет речь в инициативе "Справедливой России", из-за определенного популистского ража мы можем не решить проблему, и она так и останется», - отметил Милонов. NSN.FM

Ранее в Госдуму внесли законопроект о ведении административной ответственности за оскорбление педагогов. Lenta.ru