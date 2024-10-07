Назван самый непьющий регион России

Согласно данным ВЦИОМ, мужчины в России предпочитают пиво, водку, виски и коньяк, в то время как женщины чаще выбирают вино. Однако главная новость заключается в том, что количество людей, вообще не употребляющих алкоголь, в России увеличилось почти в два раза.

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На алкогольные предпочтения влияет не только пол, но и образование и материальное положение. Чем то и другое выше, тем больше в них потребителей вина, а не крепких напитков и пива.

Регион проживания также сказывается, но не на выборе напитков, а на выборе трезвого образа жизни. Так Северо-Кавказский федеральный округ выделился как самый непьющий регион страны - 71 процент опрошенных в нем не употребляют алкоголь (в среднем по России - 45-50 процентов).

Кроме того к трезвому образу жизни склоняют пол (трезвенников больше среди женщин), возраст (самое младшее и самое старшее поколение) и работа в бюджетных организациях (51 процент трезвенников против 39 в коммерческих структурах).