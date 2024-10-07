В России создадут профсоюз шаманов

Он начнёт действовать весной 2025 года. Об этом сообщил РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Первая подобная организация была создана в январе этого года в Туве.

Она называла своей целью защиту прав, сохранение традиций и внесении профессии шамана в официальный реестр, чтобы им назначали пенсию и предоставляли все государственные гарантии.

Председатель профсоюза Саяна Пухальская отмечала, что структура поможет ещё и пожилым шаманам, которые оставили деятельность в силу возраста и оказались без средств к существованию.