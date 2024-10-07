Умер оперировавший Ельцина кардиохирург

Умер российский и советский кардиохирург, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова Ренат Акчурин, сообщили в Минздраве 6 октября. Ему было 88 лет.

«Шестого oктябpя нa 79-м гoдy жизни cкoнчaлcя выдaющийcя coвeтcкий и poccийcкий кapдиoхиpypг, клинициcт, pyкoвoдитeль oтдeлa cepдeчнo-cocyдиcтoй хиpypгии HИИ клиничecкoй кapдиoлoгии им. aк. A. Л. Мяcникoвa, зaмecтитeль гeнepaльнoгo диpeктopa пo хиpypгии НМИЦ кapдиoлoгии им. aк. E. И. Чaзoвa Mинздpaвa Poccии, aкaдeмик PAH Peнaт Aкчypин», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ученыйсоздал в РФ такие направления, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии, а аткже внес большой вклад в развитие сосудистой хирургии. Авторитетный специалист в 1996 году руководил бригадой хирургов, успешно сделавших кардиологическую операцию аорто-коронарного шунтирования президенту России Борису Ельцину.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил коллегам и родным Акчурина телеграмму с соболезнованиями, сообщили в пресс-службе ведомства.