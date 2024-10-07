Опубликованы кадры северного сияния, озарившего Северо-Запад и Сибирь

Жители разных уголков России в ночь на 7 октября стали свидетелями северного сияния, сообщило информационное агентство URA.RU, опубликовав снимки природного явления. Отмечается, что фото были сделаны на Северо-Западе, в Поволжье и Сибири.

В частности, природное явление заметили жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Архангельской областей, а также Уфы, Кирова и Норильска. Причиной космического чуда стал солнечный ветер, который врезался в магнитное поле Земли.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что на Землю надвигаются новые магнитные бури. По его словам, «космический шторм» слабой интенсивности начался после полудня субботы и обрел свою силу в ночь на воскресенье, достигнув класса G3. Он добавил, что магнитные бури продлятся до ночных часов 8 октября.

До этого руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что после двух мощных вспышек на Солнце около полудня пятницы, 4 октября, на Землю обрушатся магнитные бури, которые достигнут двух-трех баллов по пятибалльной шкале. По его словам, в общей сложности бури будут длиться до четырех суток.