Жителям Белгородской области пообещали три миллиона рублей за контракт на СВО

Жителям Белгородской области пообещали выплатить три миллиона рублей за подписание контракта на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал губернатор приграничного региона РФ Вячеслав Гладков.

© Вечерняя Москва

Он заявил, что нововведение продлится с 7 октября по 31 декабря этого года. Также сообщается, что средства будут поступать из четырех источников: регионального, муниципального, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Военные получат средства в течение двух месяцев с момента подписания контракта. Как только Министерство социальной защиты получит данные от военнослужащих, начнется процесс их регистрации. Тем, кто из других городов, необходимо обратиться в военкомат или к главе регионального муниципалитета, передает «Мир Белогорья».

Кроме того, стало известно, что в некоторых регионах России предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для военных пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей, инвалидов и других категорий граждан. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении штатной численности Вооруженных сил России до 2 389 130 человек, из которых 1,5 миллиона — военнослужащие. Военный эксперт Михаил Поликарпов считает, что такое решение может привести к новой волне частичной мобилизации в стране. Он объясняет свою позицию тем, что рост угрозы военного конфликта с НАТО делает увеличение численности войск логичным.