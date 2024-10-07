Около 150 европейцев решили переехать в Россию

Жители европейских стран обратились в консульства России в Германии, Австрии, Латвии, Великобритании, Румынии и Италии для получения вида на жительство в России, заинтересовавшись программой помощи лицам, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий с 1 сентября выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам ряда стран, которые не поддерживают идеологический курс своих властей и разделяют «духовно-нравственные ценности» России. При принятии решения о переезде в Россию им не придется подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

По данным Mash, больше всего обращений по поводу получения российского ВНЖ в Румынии. В местное консульство поступили десятки звонков, а 30 местных жителей подали документы.

Не отстает и Германия. В посольство России в Берлине и генконсульство в Бонне обратились около 30 человек «среднего возраста и социального статуса». По 10 обращений - от голландцев и австрийцев. Трое желающих - в Латвии, отмечает канал.

Среди причин такого решения соискатели называют усталость от европейской повестки, высокие цены и наплыв мигрантов.

Ранее подали документы на российское ВНЖ 34 гражданина Великобритании. Также о желании переехать в Россию заявили порядка 30 итальянцев.

Напомним, что российское правительство утвердило список недружественных стран, граждане которых могут переехать в Россию по упрощенной схеме. В него, наряду с США, попали страны НАТО, в том числе Германия, Испания, Франция, а также Австралия, Южная Корея и Япония.