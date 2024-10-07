Как выглядит самая красивая девушка России

5 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» назвали имя самой красивой девушки страны. Победительницей национального конкурса «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Через месяц россиянка поборется за корону «Мисс Вселенная». Об этом сообщает Газета.Ru.

Валентина Алексеева студентка. Сейчас красавица учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности «лечебное дело». В свободное время Валентина увлекается балетом, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Также девушка обожает читать и восхищается творчеством Федора Достоевского.

За победу на конкурсе «Мисс Россия — 2024» Алексеевой вручили корону , выполненную из белого золота с бриллиантами, сапфирами, рубинами и жемчугом — одну из самых дорогих в истории конкурса. Также Валентине получила денежный приз в размере 1 млн рублей.

Как выглядит 18-летняя красавица из Чувашии — в галерее «Рамблера».