В Госдуме предложили бесплатно выделять землю многодетным семьям

Депутаты фракции ЛДПР намерены сегодня внести на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям без каких-либо дополнительных условий. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Парламентарии отметили, что в настоящее время для получения участка многодетным семьям необходимо быть в статусе нуждающихся в жилых помещениях, что ущемляет права тех, у кого уже есть жилье. Поправки должны изменить эти требования.

«Этот досадный правовой пробел провоцирует социальную напряженность (…) Для ее устранения и подготовлен законопроект: наделение многодетных семей бесплатными земельными участками не должно обременяться никакими дополнительными условиями», – пояснил автор законопроекта председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

При этом в настоящее время регионы самостоятельно принимают решение о единовременной выплате определенной суммы взамен земельного участка, если нет возможности предоставить его. Например, в Калининградской и Амурской областях можно получить 400 тысяч рублей и потратить эту сумму только на покупку земли, либо на оплату жилищного кредита или первоначального взноса по ипотеке.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня» заявил о том, что многодетность должна стать нормой жизни в стране, а принимаемые государством решения строятся вокруг интересов семьи. Президент заметил, что семьи должны быть уверены в поддержке со стороны властей, а перед детьми должны быть открыты самые обширные возможности для самореализации.