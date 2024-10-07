В больнице рассказали о состоянии Ливанова

Народный артист РСФСР, актер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в НИИ имени Склифосовского.

В больнице подтвердили, что знаменитость все еще находится в реанимации неврологического отделения.

Напомним, что о госпитализации Ливанова СМИ сообщили 29 сентября. Утверждалось, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность для жизни Ливанова. Друг артиста поэт Юрий Энтин подтвердил, что актера прооперировали в НИИ, отметив, что операция прошла успешно.

У Василия Ливанова остановилось сердце во время операции

3 октября Mash писал, что анализы выявили у артиста низкий уровень кислорода в крови. Ливанову усилили интенсивную терапию и подключили к аппарату ИВЛ. В последующие дни представитель больницы заявлял, что состояние пациента остается тяжелым.