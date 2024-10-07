«Королева марафонов» Елена Блиновская заболела в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, недавно Блиновскую доставили в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы о продлении ареста на имущество. Во время перевозки она простыла, а к вечеру у нее заболело горло и немного поднялась температура.

В публикации уточняется, что сейчас ведутся переговоры о реализации транспортного парка семьи Блиновских. В него входят Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler и Mitsubishi Outlander. Кроме того, у знаменитостей есть мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка и гидроцикл. Сейчас на все это имущество наложен арест.

Предположительно, все будет продано по той же схеме, по которой Блиновские продали трехкомнатную квартиру в ЖК «Донской Олимп». После того как покупателей найдут, адвокаты блогера попросят суд снять арест, чтобы сделка состоялась. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.

Напомним, что Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следователей, вместе с мужем Алексеем она легализовала 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

2 октября юристы «королевы марафонов» заявляли, что она закрыла долг по НДФЛ в размере более чем 320 млн рублей. Теперь ей нужно выплатить свыше 587 млн рублей долга по НДС, а также 211 млн рублей штрафа и пени порядка 340 млн рублей.