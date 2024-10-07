Артемий Лебедев призвал постсоветские страны сказать спасибо России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал постсоветские страны быть благодарными России. Об этом он сказал в выпуске обзора новостей, опубликованном в «ВКонтакте».

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Лебедев прокомментировал новость о том, что во многих учебниках истории стран СНГ Россия представлена как страна-колонизатор. Он заявил, что русские в свое время построили в этих странах электростанции, дороги, подарили им государственность.

При этом Лебедев отметил, что не считает негативным для России статус колонизатора, поскольку колониализм приводил к развитию многих стран в мире. Он также назвал правильными действия властей СССР по отношению ко многим республикам.

«Пусть у себя в учебнике напишут большими буквами "Спасибо, Россия, за то, что вообще научила нас жить"», — подчеркнул он.

В сентябре Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) подготовил исследование, в котором рассказывается, как Россия представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока, а также КНР.