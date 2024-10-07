Зимняя погода установилась на 45% территории России

Уже 40-45% территории России покрыто снегом, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает 7 октября ТАСС.

По его словам, во второй половине недели снегом покроет всю Якутию, 70% Сибирского ФО и север Уральского федерального округа.

«Зимняя погода уже примерно на 40-45% территории. Северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег», — рассказал метеоролог.

Высота снежного покрова в Якутии уже до 22-23 см, уточнил Вильфанд.

Что касается центральной части страны, то, по словам метеоролога, и здесь тепла ждать не стоит. Температура воздуха в среду в Москве резко понизится до 8 градусов, что на 2-3 градуса ниже многолетних значений.