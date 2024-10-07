Родственники актера Ливанова рассказали о его самочувствии

Народный артист Василий Ливанов в данный момент чувствует себя хорошо. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила его невестка Екатерина.

© Вечерняя Москва

По ее словам, ночью она связывалась со своей дочерью, которая и рассказала о состоянии Ливанова. При это Екатерина подчеркнула, что информация об остановке сердца артиста во время операции не соответствует действительности.

— Моя дочь, внучка его, сказала, что с дедушкой все хорошо, — передает слова родственницы актера ТАСС.

6 октября сообщалось, что Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии.

5 октября в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где находится актер, сообщили, что народный артист находится в реанимации. Утром того же дня сообщалось, что во время операции у Ливанова остановилось сердце.

Днем ранее в СМИ появилась информация, что у актера во время лечения заметили признаки дыхательной недостаточности. Уровень кислорода в его крови оказался на низких показателях. Кроме того, медики зафиксировали у него факторы воспалительных процессов, которые превысили норму в пять раз.