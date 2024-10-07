Запрет на пропаганду чайлдфри (отказ от деторождения) в России необходим как «мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния». Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По его мнению, жертвами пропаганды этой идеологии, разработанной политтехнологами стран Запада, сегодня становятся в социальных сетях сотни тысяч российских граждан, вступающих в брак.

Иерей заявил, что запрет пропаганды чайлдфри должен быть введен также как запрет нацистской символики, запрет на призывы к уничтожению других людей по признаку другого цвета кожи, запрет на пропаганду суицидов и извращений.

Лукьянов считает, что идеология чайлдфри противоречит традиционным ценностям и курсу России на духовное и демографическое возрождение, поэтому закон о запрете позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

Законопроект о запрете «пропаганды отказа от деторождения» внесли в Думу 25 сентября. Его подготовили 174 депутата и пять сенаторов, включая Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко. Пропаганду чайлдфри закон ставит через запятую с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и сменой пола. Запрет коснется как СМИ, рекламы и кино, так и любых публичных высказываний.

Под пропагандой понимается не только «навязывание», но и в принципе распространение информации или публичные действия, которые направлены на «формирование привлекательности» отказа от рождения детей, «вызывают интерес» к этому. Также нельзя говорить о «социальной равноценности» рождения детей и отказа от деторождения.