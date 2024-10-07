Вильфанд: уже 45% территории РФ покрыто снегом

Зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России, ко второй половине недели снегом будет покрыта вся Якутия, 70% Сибирского федерального округа и северная половина Уральского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зимняя погода уже примерно на 40-45% территории. Северные, центральные регионы Дальнего Востока - Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края - везде снег. В Якутии до 22-23 см уже высота снежного наста. Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что все больше территории на этой неделе будет покрываться снегом", - сказал он.

По словам метеоролога, во второй половине недели будет в снегу вся Якутия, Амурская область, восточная половина Забайкальского края. "Примерно 70% Сибирского федерального округа тоже будет в снегу. Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, везде уже будет лежать снег", - заметил Вильфанд.

Кроме того, снегом покроется северная половина Уральского федерального округа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. На европейской территории страны - к концу недели большая часть Архангельской области, а также Кольский полуостров будут в снегу.