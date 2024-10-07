Раскаявшихся мятежников освободят от ответственности

Правительство России предложило дифференцировать длительность заключения в зависимости от степени вовлеченности в преступление и тяжести последствий мятежа, сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время за вооруженный мятеж, согласно Уголовному кодексу, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Отныне организаторы и простые участники мятежа будут нести разную ответственность, но в случае гибели людей или иных тяжких последствий могут получить вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом мятежников, отказавшихся от участия в вооруженном бунте и своевременно сообщивших о нем властям, предлагают освобождать от уголовной ответственности, если в их действиях нет иного состава преступления.

Соответствующий проект закона Госдума планирует рассмотреть в октябре.

«Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предлагаемые нормы будут играть определенную профилактическую роль, и способствовать отказу от продолжения совершения противоправных действий. Как заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, вооруженный мятеж всегда имеет тяжелые последствия, в том числе для гражданских лиц и может нанести непоправимый ущерб интересам государства.