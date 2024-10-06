Диско-бабушка из Сыктывкара отметила день рождения в Москве

Лидия Уляшева, диско-бабушка из Сыктывкара, осуществила очередную мечту: отметила день рождения в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, пенсионерка выживала без денег в съёмной комнате в общаге. Затем о ее сложном положении узнал певец Сергей Лазарев и приобрел ей квартиру.

В настоящее время она ведет свой блог в соцсетях и продолжает воплощать мечты. В частности, отмечать свое 66-летие диско-бабушка приехала в Москву.

Поездка не обошлась без приключений — пожилая женщина потерялась в столице. Все же ей удалось связаться с помощницей Ариной, а через нее — с командой Лазарева. Совместными усилиями Уляшеву удалось найти и вернуть домой в Сыктывкар.

В настоящее время Лидия Витальевна снова собирается в Москву, на концерт Лазарева. Музыкант подарил ей билеты на день рождения.

Ранее сообщалось, что Уляшёва прославилась лихими танцами на концертах известных артистов, посещающих Сыктывкар в рамках гастрольных туров.