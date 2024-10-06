Девушка Дурова потеряла ребенка после задержания во Франции

Предприниматель Павел Дуров, основатель Telegram и «Вконтакте», рассказал в своем канале, что его девушка Юлия Вавилова потеряла ребенка на фоне стресса, связанного с арестом и допросами.

Бизнесмен отметил, что о беременности Юлии узнал 27 августа 2024 года, когда все еще находился в полицейском участке в Париже после задержания в аэропорту.

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По его словам, полиция не желала сообщать ему новости о состоянии девушки, но все же, после некоторого давления, стражи порядка рассказали о том, что она в положении.

«Позже я узнал, что полиция не знала, как сообщить мне новость о беременности Юли. Обстоятельства были не совсем праздничными. Юля была одна в чужой стране, где она никогда раньше не была. Никто не знал, когда я смогу снова поговорить с ней», — отметил Дуров.

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Предприниматель подчеркнул, что в то время, когда он находился в отделении, на Юлию оказывалось «безумное давление». Ее обвиняли в сотрудничестве с Моссадом, сливе данных о Дурове и других проступках. По его словам, девушка держалась твердо, но все же она не привыкла к враждебности.

«Два дня назад она была на приеме у врача, который наблюдал ее беременность. Я был в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Юля прислала мне «плачущие» смайлики из кабинета врача. Я сразу поняла, что не так», — пояснил бизнесмен.

Дуров раскрыл, кто стоял за созданием Telegram

Криптокоуч Юлия Вавилова, сопровождавшая Павла Дурова в поездке во Францию, заявила в свою очередь, что была беременна от создателя Telegram, но 4 октября потеряла ребёнка. По ее мнению, трагедия произошла из-за ее переживаний за Павла после его ареста.