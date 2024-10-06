Неретину незадолго до смерти предложили роль в фильме

Андрей Неретин незадолго до своей смерти получил предложение сыграть злодея-лодочника в новом фильме. Однако эти планы не состоялись из-за того, что актер ушел в запой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По информации канала, Неретину была предложена роль в триллере, съемки которого должны были пройти во Владивостоке.

Сюжет картины построен вокруг группы друзей, которые отправляются на удаленный остров, где их поджидают жуткие события, написал Telegram-канал.

6 октября стало известно о смерти Неретина. Причиной гибели стал оторвавшийся тромб. Актер перенес инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава, после чего ему стало тяжело передвигаться. Как сообщалось, на фоне ухудшения здоровья артист начал злоупотреблять алкоголем.

Родственники Неретина сообщили, что у них нет финансовой возможности похоронить его. Из-за этого деньги на церемонию погребения артиста будут собирать с помощью поклонников.

Днем ранее стало известно, что создатели юмористического шоу о депутате Наливкине — Семен Вавилов и Андрей Клочков — могут получить до 15 лет тюрьмы по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ после выхода видеоролика «Виталий Наливкин предотвратил теракт».