У семьи актера Неретина нет денег на его похороны

У родственников и друзей актера Андрея Неретина нет финансовой возможности похоронить его. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

© Скриншот

По его данным, деньги на церемонию погребения артиста будут собирать с помощью поклонников, которым Неретин полюбился благодаря сатирической роли депутата Виталия Наливкина в рамках юмористического шоу-пародии на YouTube, говорится в публикации.

В тот же день стало известно о смерти Неретина. Отмечалось, что причиной кончины стал оторвавшийся тромб. Актер перенес инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава, после чего ему стало тяжело передвигаться. Как сообщалось, на фоне ухудшения здоровья артист начал злоупотреблять алкоголем.

5 октября стало известно, что создатели юмористического шоу о депутате Наливкине — Семен Вавилов и Андрей Клочков — могут получить до 15 лет тюрьмы по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ после выхода видеоролика «Виталий Наливкин предотвратил теракт». В этом эпизоде актер в сатирическом амплуа чиновника обезвреживает сумку с помощью бутафорского гранатомета.