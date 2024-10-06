Умер Андрей Неретин, сыгравший депутата Наливкина

Актер Андрей Неретин, сыгравший роль депутата Виталия Наливкина в серии популярных сатирических роликов, скончался на 49-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, артист умер в ночь на воскресенье, 6 октября, в больнице. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб.

В июле врачи провели «народному избраннику» операцию на тазобедренном суставе. Он ходил сначала на костылях, затем с тростью, на здоровье не жаловался.

В субботу, 5 октября, Неретину стало плохо, врачи после осмотра экстренно госпитализировали его в больницу.

Ранее сообщалось, что Семен Вавилов и Андрей Клочков, создатели юмористического шоу, могут получить до 15 лет тюрьмы по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ после выхода видеоролика «Виталий Наливкин предотвратил теракт».