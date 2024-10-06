Умер Андрей Неретин, сыгравший депутата Наливкина
Актер Андрей Неретин, сыгравший роль депутата Виталия Наливкина в серии популярных сатирических роликов, скончался на 49-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, артист умер в ночь на воскресенье, 6 октября, в больнице. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб.
В июле врачи провели «народному избраннику» операцию на тазобедренном суставе. Он ходил сначала на костылях, затем с тростью, на здоровье не жаловался.
В субботу, 5 октября, Неретину стало плохо, врачи после осмотра экстренно госпитализировали его в больницу.
Ранее сообщалось, что Семен Вавилов и Андрей Клочков, создатели юмористического шоу, могут получить до 15 лет тюрьмы по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ после выхода видеоролика «Виталий Наливкин предотвратил теракт».