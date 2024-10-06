Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе блогера Лерчек

Признательные показания блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) могут смягчить ей наказание. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия, сообщает NEWS.ru.

Юрист объяснил, что любой человек в суде имеет право как признать, так и не признать вину. При этом можно изменить точку зрения на любой стадии процесса.

По словам адвоката, если обвиняемый (или подсудимый) признает вину, это расценивается как смягчающее обстоятельство.

«Тогда наказание назначается более мягкое, чем в том случае, если человек вину свою отрицает при очевидных доказательствах его виновности», — пояснил Багатурия.

Валерию Чекалину подозревают в незаконном переводе 251 млн рублей за рубеж. На этой неделе суд отправил ее под домашний арест, запретив пользоваться интернетом. Экс-супруга Лерчек, Артема Чекалина также отправили под домашний арест до ноября.

Ранее сообщалось, что перед судом Чекалина дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от них.