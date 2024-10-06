Математик-прогнозист раскрыл главные события 2025 года

Следующий год станет решающим для России и всего мира. Конфликты, спровоцированные Западом, выльются в технологическое противостояние. Человечество ждут эволюционные изменения, происходящие в геноме и духовном развитии. Это спрогнозировал математик Сидик Афган.

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«Я очень уважаю Путина, если бы его не было, то и России не было. Это страна с огромной территорией, большими запасами полезных ископаемых и населением всего в 150 млн человек. Уничтожить Россию – это план Запада», – передает слова Афгана дзен–канал «Городские легенды».

Однако, по мнению прорицателя, конфликтов нельзя избегать, России нужно идти до конца, иначе все развалится. Весной 2025 года в Америке начнутся массовые беспорядки и руководству станет уже не до военных конфликтов: все начнет рушиться как карточный домик. Многие штаты начнут свою борьбу за независимость.

«Третьей мировой не будет. Будет технологический конфликт через спутники в космосе, интернет и телефоны. Это будет не атомный конфликт, а технологический», – заключил Афган.

Согласно прогнозам математика, до 2025 года в мире будет царить хаос: беспорядки, разрушения, землетрясения, катастрофы и наводнения. Кроме того, в следующем году общество ждет новый этап эволюции, сопровождающийся изменениями на генетическом уровне в геноме человека.

Ранее Афган призвал продолжить проведение СВО. Он заявил, что России нужно идти до конца.