В Москве придумали "хитрый план" повышения рождаемости

Приглашение сдать анализ крови на гормон АМГ, появившееся в электронных медицинских картах московских женщин, многих заставило задуматься, рожать или нет? А если да, то когда? Аббревиатура для большинства была незнакомой, но долго ли во времена интернета выяснить, что за ней стоит.

Время задуматься

Антимюллеров гормон, он же АМГ - один из основных показателей фертильности у женщин, то есть их способности к зачатию. Важную роль этого вещества в организме той, кто хочет стать мамой, установил еще в ХIХ веке немецкий физиолог Йоганнес Петер Мюллер, по имени которого его и назвали. Новые технологии, которые помогают рожать в самых сложных ситуациях даже в 60 лет, в наши дни во многих вселили уверенность, что рождение ребенка можно отложить на потом. На первом плане все чаще оказываются карьера, квартира и т.д. Итог - средний возраст на момент рождения первого ребенка у москвичек приблизился уже к 29 годам. А между тем с 35 лет содержание АМГ в женском организме сокращается. Другими словами, несмотря на возможности медицины, времени, отпущенного природой на обзаведение потомством, не так уж много.

Павел Дуров впервые опубликовал фото со своим ребенком

Напомнить об этом городские власти решили запуском уникальной программы женского репродуктивного здоровья "Будет жизнь", в которую и входит сдача анализа на антимюллеров гормон. Раньше за счет государства это могли сделать лишь женщины с бесплодием, теперь же все жительницы столицы от 18 до 40 лет могут сдать анализ по ОМС. "Организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности", - объяснила цель нового проекта заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"И что же, наши женщины откликнулись на такое предложение?" - спрашиваю у медсестры лаборатории по забору крови Центра женского здоровья Ирины Андриановой. "Потоком идут, мы втроем в режиме нон-стоп берем кровь. Раньше работали с 8.00 до 12.00, сейчас лаборатория открыта до 15.00, а желающих узнать о своих перспективах на материнство меньше не становится, - рассказывает Андрианова. - В среднем человек 50 в день приходят".

Взятую из вены кровь отправляют в центральную лабораторию, а через пару дней пациентка сама может в своей электронной карте увидеть результат.

"Если показатель выше 1,5 нг/мл, мы поздравляем женщину и говорим ей: вы здоровы, планируйте беременность, у вас все получится, а потом приходите к нам, мы с удовольствием будем наблюдать за вами и поможем родить здорового малыша, - рассказывает акушер-гинеколог этого центра Лариса Жиронкина. - Если уровень гормона снижен до 1,2-1,5, советуем криоконсервацию яйцеклеток или эмбрионов, так как может оказаться, что, когда женщина созреет стать мамой, выяснится, что запас репродуктивного материала в организме уже на исходе. Такой же совет даем и тем, кого в данный момент ожидает серьезное лечение, например, от онкологии - до его начала лучше заморозить клетки в криобанке. Там они будут в течение двух лет храниться при температуре -196 С, и в будущем женщина сможет их использовать, чтобы забеременеть".

Дорогостоящие процедуры искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона женщинам оплатит город. Более того, если у кого-то есть риск родить ребенка с аномалиями, врачи предложат перед переносом сделать генетическое исследование эмбрионов. По словам экспертов, это весьма повышает шансы на рождение ребенка без патологий. Что же дальше?

"У нас очень хитрые планы, - не скрывает Лариса Жиронкина. - Заморозку яйцеклеток или эмбрионов мы воспринимаем как готовность женщины стать матерью. И за два года их хранения она точно созреет, и мы получим эти беременности, пусть лишь с небольшой отсрочкой". О том, что эти расчеты строятся не на пустом месте, говорит цифра: 60 тысяч женщин изъявили желание пройти исследование за первые две недели. 20 тысяч его уже прошли и узнали, что для них настала пора откинуть все важные вопросы на второй план и заняться своим материнством.

От первой консультации до родов

Грамотно вести беременность акушеры-гинекологи умели и раньше. Вот только условий и для врачей, и для пациенток, какие создаются сейчас с появлением центров женского здоровья, в городе не было. Первый открылся в ноябре прошлого года на базе больницы N 31 имени Г. Савельевой на юго-западе, второй, в котором работает Лариса Жиронкина, полностью включится в работу 7 октября в составе ГКБ им. Ерамишанцева на северо-востоке. Здесь все радует глаз даже чисто эстетически. Цветут хризантемы и гортензии. Беседки, в которых будущая мама может отдохнуть после приема у врача. Современное оборудование.

Полине Ермак в новом центре женского здоровья нравится все.

Вот, например, кабинет кардиокартографии, где слушают сердце плода. В кресле для этой процедуры сидит Ольга, ей 40 лет, первая беременность. "Волнуетесь?" - спрашиваю у нее. "Нет, у нас с дочкой все в порядке, здесь прекрасные врачи". Еще одна пациентка, Полина, мы познакомились у входа в центр. Переводчице с французского и итальянского тоже 40 лет, в ноябре ждет второго ребенка. "У нас сыну Тимофею уже 15, а тут подарок небес - беременность и дочка. Муж узнал, до потолка прыгал", - делится она. "Но вы же только что пришли и уже домой?" "Нужно было сдать кровь, сделать УЗИ - что-то моя девочка сильно по ночам танцует. На все потребовалось 20 минут - здесь принимают точно по времени".

Появилась в центре школа будущих родителей - многие мужчины приходят на занятия вместе с беременными, большой интерес проявляют к партнерским родам. Дневной стационар со специальными креслами, у которых женщина сама может опустить спинку. Но главное - на приеме не только акушер-гинеколог, но и врачи всех нужных специальностей - терапевт, специализирующийся на ведении беременных, эндокринолог и другие. Женщинам, которые наблюдаются тут по беременности, в любой момент могут сделать ЭКГ, измерить суточное артериальное давление, поставить холтер. Есть и доврачебные кабинеты, куда можно прийти без записи. Словом, все, как и требуется по новому стандарту центра женского здоровья, - от первой консультации до последующего сопровождения беременности находится в одном месте. До конца года добавится еще три таких центра, а всего их будет 30.

Детям - творог, мамам - соки

Комфорта мамам и новорожденным добавляет модернизация городской системы молочно-раздаточных пунктов, в ходе которой уже обновлены 128 молочных кухонь. В каждом установлены системы пожарной безопасности и кондиционирования, новая сантехника. Для посетителей появились понятная навигация, функциональная мебель. Работают такие пункты во всех 10 административных округах, в ближайшее время капремонт закончится еще в 28 пунктах.

Напомню, право на бесплатное питание в столице имеют все без исключения беременные женщины и кормящие матери детей до шести месяцев, а также дети младше трех лет и дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями и дети с инвалидностью. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети - молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и другие продукты. Их выдача после ремонта стала намного быстрее и удобнее, так как расшились складские помещения и входная группа.

Прямая речь

Вера Коренная, главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы:

- Простой анализ крови на уровень гормона АМГ, который может сделать каждая москвичка в возрасте от 18 до 40 лет, позволяет ей оценить свою способность к зачатию. Зная лишь этот параметр, можно предсказать, каковы репродуктивные прогнозы и возможности женщины, и дать ей право на грамотное планирование желанной беременности.

Цифры

Средняя стоимость анализа на гормон АМГ в частных клиниках - 1800 рублей.Цена криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов - от 14 тыс. рублей. Цена ЭКО - 150 тыс. - 0,5 млн рублей. Для участников программы "Будет жизнь" - бесплатно.