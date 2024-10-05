Мотоблогерша Анютумини заявила об угрозах убийством

Shot: мотоблогерша Анютумини заявила о поступающих ей угрозах убийством
Сталкер, напавший на мотоблогершу Анютумини (настоящее имя Анна Макаренкова), угрожает ей убийством. Об этом сообщает Shot.
«Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — такое сообщение получила Анна Макаренкова от своего преследователя, говорится в сообщении.
После нападения, которое произошло около ее дома, мужчина продолжает угрожать девушке и отправляет ей сообщения с текстом «И помни, я рядом». Анна до сих пор находится в шоке от случившегося и выходит на улицу только с перцовым баллончиком.
Инцидент с нападением произошел 21 сентября. Сталкер поджидал Анну в кустах возле ее дома, сбил с байка и попытался его угнать. Мотоблогерша смогла отбить свой Ducati Panigale, а нападавший скрылся. Сейчас поисками злоумышленника занимаются сотрудники МВД, дело передано в уголовный розыск.