Десятки мигрантов согласились на службу в ВС РФ после рейда в Петербурге

Около 100 мигрантов согласились заключить контракт с Вооруженными силами России (ВС РФ) по итогам рейда, проведенного сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, он проходил на территориях Сенного рынка и Апраксиного двора.

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«Проверено более 600 граждан, в том числе иностранных. Более 150 лиц доставлены в военные комиссариаты для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Также 139 мигрантов доставлены для проверки в подразделения органов внутренних дел. На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы в военкоматах не менее 100 лиц изъявили желание поступить на военную службу по контракту», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что один из натурализованных граждан России отказался вставать на воинский учет. Из-за этого запущена процедура лишения его гражданства страны.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что за восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили в России более 26 тысяч преступлений. В ведомстве заявили, что практически в три раза увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами» — с 2880 до 8059.