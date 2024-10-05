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В России выбрали учителя года

В России выбрали учителя года — им стал преподаватель физики Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

В России выбрали учителя года
© Lenta.ru

Уточняется, что мужчина работает в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Северной столице. Награду учителю вручили в Государственном Кремлевском дворце вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Чернышенко назвал профессию преподавателя героической и отметил, что успехи и достижения педагогов будут обязательно регулярно отмечать.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Глава государства отметил, что эта профессия вызывает особое уважение.

Общество
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Дмитрий Чернышенко
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