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Финский профессор предложил открыть КПП на границе с РФ в тестовом режиме

Республике следует в тестовом режиме открыть один КПП на границе с Россией, заявил профессор пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Финский профессор предложил открыть КПП на границе с РФ в тестовом режиме
© РИА Новости

По его мнению, то, что Финляндия показала России способность быстро реагировать, принимать решения, следует воспринимать положительно. Вместе с тем, назрела необходимость в открытии КПП.

«На границе довольно спокойно. Возможно, настало время открыть один пограничный пункт в тестовом режиме», — заметил профессор.

Лайне напомнил, что по обе стороны границы живут люди, имеющие как российское, так и финское гражданство. Он добавил, что граждане республики имеют определенные права.

Напомним, что граница между Финляндией и Россией была закрыта в ноябре 2023 года по решению финских властей. Они объяснили этот шаг наплывом нелегальных иммигрантов из стран Африки, использующих Россию в качестве транзитной страны.