Финский профессор предложил открыть КПП на границе с РФ в тестовом режиме

Республике следует в тестовом режиме открыть один КПП на границе с Россией, заявил профессор пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его мнению, то, что Финляндия показала России способность быстро реагировать, принимать решения, следует воспринимать положительно. Вместе с тем, назрела необходимость в открытии КПП.

«На границе довольно спокойно. Возможно, настало время открыть один пограничный пункт в тестовом режиме», — заметил профессор.

Лайне напомнил, что по обе стороны границы живут люди, имеющие как российское, так и финское гражданство. Он добавил, что граждане республики имеют определенные права.

Напомним, что граница между Финляндией и Россией была закрыта в ноябре 2023 года по решению финских властей. Они объяснили этот шаг наплывом нелегальных иммигрантов из стран Африки, использующих Россию в качестве транзитной страны.