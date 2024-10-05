Стая волков терроризирует жителей поселка в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти стая волков совершает набеги на дворы местных жителей, хищники нападают на собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Стая волков из четырех особей нападает на собак в садоводстве под Кингисеппом. Хищники ночью пробираются на приусадебные участки и нападают на собак. По словам местных жителей, за последний месяц волки наведывались в поселок уже четыре раза.

В соседней деревне Заполье звери также растерзали двух собак. Охотоведы отчитались о ликвидации одной из особей. Егеря ищут еще трех волков.

До этого сообщалось, что в Муезерском районе Карелии стая волков терроризирует жителей поселка, хищники напали на домашних животных и растерзали сразу 25 собак. На место были вызваны охотоведы, двух волков удалось ликвидировать, остальных отловить пока не смогли. Как утверждают местные жители, отогнанные волки вернулись.